POL-TUT: (Balingen) Auffahrunfall auf der B27 - zwei Autofahrer leicht verletzt

Balingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der B27 zwischen den Anschlusstellen Mitte und Süd sind am frühen Dienstagabend drei PKWs zusammengestoßen.

Der spätere Unfallverursacher fuhr gegen 17.35 Uhr an der Anschlussstelle Mitte auf die Bundesstraße und dann in Richtung Rottweil. Bereits nach einem kurzen Stück "Kolonnenfahrt" stockte der Verkehr. Das erkannte der Mercedesfahrer erst spät. Der 87-Jährige trat zwar noch auf die Bremse, fuhr seinem Vordermann aber trotzdem ins Heck. Der Zusammenstoß war wuchtig genug, um den von hinten getroffenen VW Golf auf den vor ihm stehenden Seat Leon zu schieben. Der Unfallverursacher und der 33 Jahre alte Golffahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 18.000 Euro. Die Polizei geht beim Mercedes und dem VW Golf, beides schon ältere Modelle, jeweils von einem Totalschaden aus. Zwei Abschleppdienste sorgten für die Bergung der erheblich demolierten Autos.

