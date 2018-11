POL-TUT: (Schramberg) Aufgrund querenden Fuchses Gas- mit Bremspedal verwechselt: 16.000 Euro Sachschaden

Schramberg (ots) - Am Mittwoch hat eine 21-jährige Audi-Fahrerin in der Berneckstraße das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und ist deshalb einen Unfall verursacht. Die 21-jährige Frau befuhr gegen 20.30 Uhr mit ihrem Audi den Schlossbergtunnel in Richtung Sulgen. Kurz nach dem Tunnelausgang querte ein Fuchs die Fahrbahn. Sie verwechselte daraufhin das Gaspedal mit der Bremse. Ihr Audi kam aufgrunddessen von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die angrenzende Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 16.000 Euro.

