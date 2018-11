POL-TUT: (Loßburg) 13 Reifen zerstochen

Loßburg (ots) - Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7.15 Uhr, haben unbekannte Täter in der Oberen Schulstraße an sieben Fahrzeugen in insgesamt dreizehn Reifen gestochen. Bereits zu Beginn der vergangenen Woche wurden im Schloßring elf Reifen an fünf Automobilen in gleicher Weise beschädigt. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei Freudenstadt ermittelt wegen der Sachbeschädigungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 07441 536 0 entgegen.

