POL-TUT: (Wessingen) Unbekannte Diebe brechen in Baucontainer ein

Wessingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter im Bereich "Bahnhof Zollern" zwei Baucontainer aufgebrochen und Vorbereitungen zum Dieseldiebstahl getroffen.

Die Einbrecher hebelten Fenster an einem Büro- und einem Lagercontainer auf. Aus dem Büro klauten sie einen Tablet-Computer und mehrere Dosen Red Bull. Aus einem Radlader, der neben dem Bürocontainer stand, wollten die Diebe Treibstoff absaugen. Zwei leere Kanister und ein Schlauch waren bereits hergerichtet. Warum sie an dem Radlader die Abdeckung der Klimaanlage aufbrachen, ist nicht ganz klar. Es ist jedoch anzunehmen, dass sie darunter den Tankstutzen vermuteten. Zu dem Dieseldiebstahl kam es dann aber aus unbekanntem Grund nicht mehr. Insgesamt richteten die Einbrecher einen Schaden in Höhe von zirka 2100 Euro an.

