POL-TUT: (Hechingen) Beim Abbiegen Lastwagen nicht gesehen - 10.000 Euro Schaden

Hechingen (ots) - An der Abfahrt von der L410 in die Neue Rottenburger Straße hat eine Autofahrerin am Mittwochmorgen einen Lastwagen übersehen und ihm die Vorfahrt genommen.

Gegen 6 Uhr bog die 51-Jährige mit ihrem Audi von der genannten Abfahrt nach links in die Neue Rottenburger Straße ab. Dabei übersah sie einen aus Richtung "Lotzenäcker" kommenden LKW und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und deshalb ein Fall für den Abschleppdienst. Die Beteiligten blieben unverletzt.

