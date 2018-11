POL-TUT: (Freudenstadt) Von der Fahrbahn abgekommen

Freudenstadt (ots) - Am Dienstagmorgen ist in der Aacher Straße zwischen Aach und Wittlensweiler ein Opel von der Fahrbahn abgekommen.

Aus noch ungeklärter Ursache kam eine 23-jährige Frau gegen 7.50 Uhr auf der Fahrt in Richtung Wittlensweiler ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Der Opel überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die 23-Jährige stieg mit leichten Verletzungen aus ihrem Auto aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

