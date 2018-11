POL-TUT: (Klosterreichenbach) "Dieselabschlaucher" in der Kanalstraße

Klosterreichenbach (ots) - In der Nacht zum Dienstag waren in der Kanalstraße Dieseldiebe am Werk. An zwei Lastwagen einer Firma nahmen sie mit Gewalt die abschließbaren Tankdeckel ab. Anschließend saugten sie zirka 160 Liter Dieselkraftstoff aus den Tanks. An einem dritten LKW versuchten sie dasselbe, scheiterten jedoch. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro.

