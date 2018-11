POL-TUT: (Freudenstadt) Skoda schiebt zwei parkende PKWs zusammen - 9000 Euro Schaden

Freudenstadt (ots) - Am Dienstagnachmittag hat ein Skoda in der Herzog-Eugen-Straße zwei geparkte Personenkraftwagen aufeinander geschoben.

Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann in seinem Skoda auf der Herzog-Eugen-Straße in Richtung Karl-von-Hahn-Straße. An der Kreuzung der beiden Straßen kam er aus nicht bekanntem Grund weit nach links und stieß dort gegen einen geparkten Opel Corsa. Die Aufprallwucht reichte aus, um den Opel Corsa auf einen daneben stehenden Opel Tigra zu schieben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 9000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell