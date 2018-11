POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Sachschaden in Höhe von 5000 Euro bei Unfallflucht auf Parkplatz im Schwarzwaldring- Gibt es Zeugen ?

Zimmern ob Rottweil (ots) - Im Zeitraum vom Montag, den 05.11.2018, bis Freitag, den 09.11.2018, wurde ein auf einem Parkplatz in der Schwarzwaldstraße geparkter Skoda erheblich an der Beifahrerseite beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer fuhr vermutlich beim Rangieren gegen den geparkten Skoda. Ohne den erheblichen Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro zu melden, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

