POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Einbruch in Waschstraße- Zeugen?

Zimmern ob Rottweil (ots) - In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in eine Waschstraße in der Robert-Bosch-Straße eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus einem Büro entwendeten die Gauner dann eine Geldkassette mit etwas mehr als 150 Euro Bargeld. Um wieder aus dem Gebäude zu kommen, schlugen die Täter dann die Eingangstüre ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 0741-477-0 entgegen.

