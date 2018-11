POL-TUT: (VS-Rietheim) Kupferdiebe unterwegs

VS-Rietheim (ots) - In den der Zeit zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 14.45 Uhr, haben unbekannte Täter in der Eckhalde am Sportheim und am Geräteschuppen des Sportvereines die Regenfallrohre entwendet. Der Wert des gestohlenen Kupferrohre wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

