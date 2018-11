POL-TUT: (Rangendingen) Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle - Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung (Zeugenaufruf)

Rangendingen (ots) - Am Montagnachmittag hat ein jugendlicher Leichtmotorradfahrer vor einer Polizeikontrolle Reißaus genommen und ist mit hohem Tempo durch Rangendingen geflüchtet. Genutzt hat es ihm nichts.

Gegen 16.15 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Lehmgrubenstraße wegen übermäßigem Motorenlärm auf ein Leichtmotorrad aufmerksam. Als der Motorradfahrer die Streife sah, ging er sofort "stiften". Im Bereich Siedlung/Am Waldeck entdeckten die Gesetzeshüter das laute Motorrad samt Fahrer wieder. Er hatte das amtliche Kennzeichen zur Unkenntlichmachung hochgebogen. Mit den üblichen Signalen sollte der Motorradfahrer zu einer Kontrolle angehalten werden. Er wendete jedoch und raste mit hoher Geschwindigkeit auf die Grosselfinger Straße zu. Die Gesetzeshüter nahmen sofort die Verfolgung auf. Über die Grosselfinger Straße ging es mit hohem Tempo in die Obere Gasse und dort in Richtung Rosenrain weiter. Teilweise wurden Geschwindigkeiten von über 100 km/h erreicht. Wegen der rücksichtlosen Fahrweise des Verfolgten und des daraus resultierenden hohen Gefährdungspotentials für alle Beteiligten gab die Polizei die Verfolgung auf. Zuvor verursachte der Raser an der Einmündung der "Siedlung" in die Grosselfinger Straße fast einen Verkehrsunfall. An der Einmündung der Grosselfinger Straße in die Hechinger Straße stieß der Flüchtende fast gegen einen dort wartenden PKW. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver konnte er eine Kollsision verhindern. Die Flucht nutzte dem Motorradfahrer allerdings nichts. Es gelang der Polizei relativ schnell, den 17-jährigen Raser zu identifizieren, was dazu führte, dass er sich am Abend schließlich selbst bei der Polizei meldete. Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung laufen. Das Polizeirevier Hechingen sucht jetzt noch Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die auf der Flucht von dem 17-Jährigen selbst gefährdet wurden. Betroffene und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07471 9880 0 zu melden.

