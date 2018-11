POL-TUT: (Tuttlingen) Dieseldiebe schlauchen 300 Liter Kraftstoff aus Lkw-Tank

Tuttlingen (ots) - Von Montag, gegen 17.20 Uhr, auf Dienstag, gegen 7 Uhr morgens, haben unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Dieseltank eines Lkw in der Olgastraße etwa 300 Liter Kraftstoff abgeschlaucht. Der Lastwagen stand die Nacht über im Bereich einer dortigen Baustelle. Aufgrund der Dieselspuren kann davon ausgegangen werden, dass die Täter den Diesel in Behältern von der Olgastraße über einen Hinterhof in die Bahnhofstraße beförderten und von dort aus abtransportierten. Der gestohlene Kraftstoff hat einen Wert von etwa 450 Euro.

