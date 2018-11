POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil, BAB 81) Nach Reifenplatzer auf Autobahn fährt LKW-Fahrer einfach weiter- Audi A8 fährt darüber- 9000 Euro Sachschaden

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Montagabend ist gegen 20.30 Uhr bei einem Lkw auf der Autobahn 81 ein Reifen geplatzt. Der 47-Jährige Fahrer des Lastwagen war unterwegs von Singen in Richtung Stuttgart, als ihm am Sattelauflieger hinten rechts ein Reifen platzte. Der komplette Reifen löste sich von der Felge ab und blieb dann auf der Fahrbahn der Autobahn liegen. Der Lastwagen-Fahrer setzte seine Fahrt daraufhin auf dem Standstreifen fort, ohne die Polizei zu informieren. Anschließend fuhr ein Audi A8 über die Reifenreste, wodurch an der Limousine ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000 Euro entstand. Beamte der Verkehrspolizei in Zimmern stellten den Lastwagenfahrer kurz darauf später in Zimmern ob Rottweil fest Er war gerade damit beschäftigt, den Reifen seines Aufliegers zu wechseln. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

