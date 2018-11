POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Altenpflegeschule - Täter gehen ohne Beute

Freudenstadt (ots) - Über das Wochenende haben unbekannte Täter der Altenpflegeschule in der Wildbader Straße einen Besuch abgestattet, den Getränkeautomaten aufgebrochen, das Geld aber zurück gelassen.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh gelang es den Einbrechern irgendwie, in die Altenpflegeschule in der Wildbader Straße einzudringen. Wie genau, ist noch unklar. In der Schule hebelten sie die Tür zum Sekretariat auf. Dort durchsuchten die Unbekannten Schränke und einen Schreibtisch. Den Getränkeautomaten im Speiseraum öffneten die Diebe gewaltsam und entahmen die zwei Geldbehälter. Beide Geldbehälter blieben samt Inhalt in einem anderen Zimmer liegen. Gestohlen wurde nichts. An der aufgebrochenen Tür entstand ein Schaden in Höhe von zirka 500 Euro.

