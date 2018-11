POL-TUT: (Klosterreichenbach) Einbruch in Grundschule

Klosterreichenbach (ots) - Bei einem Einbruch in die Grundschule Klosterreichenbach haben die unbekannten Täter am Wochenende nichts gestohlen.

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, hebelten die Einbrecher eine Tür ins Schulgebäude auf. In der Schule öffneten sie zwei weitere Türen gewaltsam. Im Sekretariat schauten die Einbrecher in mehrere, nicht verschlossene Behältnisse. Mitgenommen haben sie nichts. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

