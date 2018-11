POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil, BAB 81) Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten auf Autobahn- im Rückstau geht Motorraum eines Mercedes in Flammen auf

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Dienstagmorgen ist es gegen 7.10 Uhr auf der Autobahn 81, zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen zu einem Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen gekommen. Kurz nach dem Unfall bildete sich ein Rückstau, in welchem ein Mercedes aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufging.

Aufgrund einer bislang nicht bekannten Ursache stockte der Verkehr zwischen der Autobahnauffahrt Rottweil und Villingen-Schwenningen auf Höhe des Rastplatzes "Eschachtal" in Fahrtrichtung Singen.

Eine 32-jährige Citroen-Fahrerin erkannte das vor ihr liegende Stauende zu spät und wich zunächst von der rechten auf die linke Fahrspur aus. Hier kollidierte der Citroen mit einem Volvo, der die Geschwindigkeit verringert hatte. Durch den Aufprall wurde der Volvo, mit welchem ein 26-Jähriger unterwegs war, gegen die Mittelschutzplanke geschoben und rollte daraufhin wiederum auf den rechten Fahrstreifen zurück. Dort stieß der Volvo gegen die Front des Golfs einer 25-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte der Volvo zu guter Letzt noch gegen einen vor ihm fahrenden Audi. Der 56-jährige Audi-Fahrer hatte Glück und wurde nicht verletzt. Die anderen drei beteiligten Fahrzeug-Führer kamen mit leichten Verletzungen mit Krankenwagen in die umliegenden Krankenhäuser. Drei der vier Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Direkt nach dem Unfall bildete sich ein Rückstau der in Richtung Singen fahrenden Fahrzeugen. Ein langsam fahrender 51-Jähriger, wurde von anderen Verkehrsteilnehmern auf die brennende Motorhaube seines Fahrzeugs aufmerksam gemacht, weshalb er mit dem Wagen auf dem Standstreifen anhielt. Kurz nachdem der 51-Jährige die Mercedes R-Klasse verlassen hatte, griffen die Flammen auf das komplette Fahrzeug über. Die Feuerwehr Rottweil rückte mit 14 Wehrleuten und 4 Fahrzeugen zur Löschung des Mercedes aus. An dem Wagen entstand Totalschaden. Der Mercedes Fahrer wurde nicht verletzt. Aufgrund des Verkehrsunfalls und des brennenden Pkws musste die Autobahn in Fahrtrichtung Singen bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt werden.

