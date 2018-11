POL-TUT: (Jungingen) Killertalapotheke: Einbrecher scheitern an Tresor

Jungingen (ots) - Unbekannte Täter haben über das Wochenende in die Killertalapotheke eingebrochen und versucht, den Tresor zu öffnen.

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Montagmorgen hebelten die Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Fenster zur Apotheke auf. Nachdem sie eingestiegen waren, durchsuchten sie alle Schränke und den Kassenbereich. Bei ihrer Beutesuche stießen die Eindringlinge auch auf den schweren Tresor. Wegen des hohen Gewichts versuchten sie, die Tresortür an Ort und Stelle mit falschen Schlüsseln zu öffnen. Die Versuche scheiterten. So blieb der Safe unbeschädigt stehen. Offensichtlich verschwanden die Täter ohne Beute. Zumindest konnte bisher kein Verlust festgestellt werden. An dem aufgebrochenen Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe voin zirka 300 Euro.

