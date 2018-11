POL-TUT: (Burladingen) Vorfahrt nicht beachtet

Burladingen (ots) - Beim Herausfahren aus dem Parkplatz der Trigema-Arena hat eine Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtet und ist deshalb mit einem VW Golf zusammengestoßen.

Am Montagabend wollte die 42-Jährige mit ihrem Dacia von dem Parkplatz aus über die Ambrosius-Heim-Straße in den Gendarmerieweg fahren. Beim Verlassen des Parkplatzes übersah sie einen von rechts aus Richtung Schulzentrum kommenden VW Golf und stieß mit ihm zusammen. Ein Ausweichversuch der vorfahrtsberechtigten Golffahrerin nutzte nichts mehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

