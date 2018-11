POL-TUT: (VS-Schwenningen) Pkw aufgebrochen - Geldbeutel entwendet

VS-Schwenningen (ots) - In der Straße "am Vorderen See" wurde am Montag in der Zeit zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ein geparkter Pkw aufgebrochen, indem ein unbekannter Täter die Seitenscheibe einschlug. Aus dem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel entwendet. Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Wertsachen im Fahrzeug. Geradezu eine Einladung ist es für Langfinger, wenn die Gegenstände gut sichtbar auf der Mittelkonsole oder den Sitzen abgelegt werden.

