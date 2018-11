POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfallflucht - Zeugen gesucht

VS-Schwenningen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bereits am Samstag, in der Zeit zwischen 03.00 und 10.00 Uhr, in der Wasenstraße einen geparkten Dacia. Dabei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

