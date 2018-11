POL-TUT: (VS-Schwenningen) Ford Fiesta beschädigt - Zeugen gesucht

VS-Schwenningen (ots) - Ein in der Burgstraße geparkter Pkw Ford Fiesta wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Montagmittag aus einer gegenüberliegenden Parklücke fuhr, beschädigt. An Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Tel. 07720/8500-0.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell