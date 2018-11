POL-TUT: (Tuttlingen) Auto-Fahrerin fährt beim Rückwärtsfahren gegen Fußgängerin

Tuttlingen (ots) - Bereits am Donnerstag hat sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Stockacher Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 15 Uhr wollte eine 75-Jährige mit ihrem Mitsubishi aus einer Parklücke rückwärts ausparken. Hierbei übersah sie eine 77-jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin stürzte und wurde hierbei verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Tuttlingen.

