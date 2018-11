POL-TUT: (Immendingen) Unfallflucht in der Haubergstraße- Gibt es Zeugen?

Immendingen (ots) - Im Zeitraum von Samstag, gegen 19 Uhr, bis Montag, gegen 8 Uhr, wurde ein in der Haubergstraße gegenüber einer Gaststätte abgestellter Skoda Fabia von einem unbekannten Fahrzeug-Lenker an der Motorhaube beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, oder den Unfall der Polizei zu melden, machte sich der unbekannte Fahrzeug-Lenker einfach aus den Staub. An dem Skoda ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstanden. Der Polizeiposten Immendingen (Tel: 07462-9464-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell