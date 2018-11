POL-TUT: (Bisingen-Steinhofen) Sonne blendet - Zwei Verletzte und 48.000 Euro Sachschaden

Bisingen-Steinhofen (ots) - Weil die Sonne blendete hat am Sonntagnachmittag ein Autofahrer auf der Strecke zwischen Bisingen-Steinhofen und BL-Engstlatt einen Rettungswagen übersehen. Bei der Kollison entstand erheblicher Sachschaden. Fahrer und Beifahrer im Rettungswagen wurden verletzt.

Gegen 16.15 Uhr fuhr der spätere Unfallveursacher in seinem Dacia auf der Kreisstraße von Bisingen in Richtung Engstlatt. Weil die Sonne blendete übersah er an der Aufschleifung zur B27 das Rotlicht der dortigen Ampel. Gleichzeitig kam ein Rettungswagen von der B27 und bog bei "grün"" nach links auf die K7154 in Richtung Bisingen ab. Es kam zu einer heftigen Kollision, bei der sich Fahrer und Beifahrer im Rettungswagen leicht Verletzungen zuzogen. Beide wurden ins Krankenhaus eingliefert. Zur Bergung der erheblich beschädigten Fahrzeuge kamen zwei Abschleppfahrzeuge an den Ort des Geschehens. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 48.000 Euro.

