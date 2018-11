POL-TUT: (Schiltach) Nach Unfallflucht in der Schramberger Straße sucht die Polizei nach Zeugen

Schiltach (ots) - Bereits am Donnerstag hat ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer einen in der Schramberger Straße geparkten Fiat 500 beschädigt und sich danach einfach aus dem Staub gemacht.

Die Besitzerin des orangefarbenen Fiats hatte ihren Wagen um 17.45 Uhr auf einem Seitenstreifen der Schramberger Straße gegenüber einer Apotheke abgestellt. Als sie gegen 18.45 Uhr zurück an ihr Fahrzeug kam stellte sie Beschädigungen an der Front ihres Fiats fest. Da der Verursacher des Sachschadens in Höhe von zirka 800 Euro nicht mehr vor Ort war, rief die Fiat-Fahrerin die Polizei. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07422-2701-0 zu melden.

