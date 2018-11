POL-TUT: (Vöhringen) Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz aus

Vöhringen (ots) - Ein Rauchmelder hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in der Dorfstraße ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass ein Ofen im Erdgeschoss angefeuert wurde. Hierbei entfachte aber kein Feuer, sondern es entstand starker Rauch, der bis ins unbewohnte Obergeschoss zog, weshalb hier ein Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehren Vöhringen, Wittershausen und Sulz am Neckar rückten mit 37 Wehrleuten und 6 Fahrzeugen an die Örtlichkeit aus. Das Gebäude wurde durch die Feuerwehr belüftet. Sachschaden entstand keiner.

