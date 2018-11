POL-TUT: (Fischingen, K 5502) Pedelec-Fahrer stürzt auf Radweg und verletzt sich leicht

Fischingen (ots) - Am Sonntag ist auf dem Radweg entlang der Kreisstraße 5502, zwischen Fischingen und Mühlheim, ein 78-Jähriger von seinem Pedelec gestürzt. Der 78-Jährige befuhr um kurz nach 15 Uhr den Radweg von Fischingen in Richtung Mühlheim. Auf einem frisch geteerten Abschnitt der ebenen Strecke bremste der Radfahrer aus nicht bekannten Gründen sein Pedelec ab und stürzte auf den Boden. Hierbei zog sich der Mann schwere Gesichtsverletzungen zu weshalb er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Freudenstadt gefahren werden musste.

