POL-TUT: (Balingen-Ostdorf) Rentnerin von Einbrecher zu Hause überfallen und ausgeraubt - Täterfahndung mit Phantombild

Balingen-Ostdorf (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, 10. Oktober 2018, ist in Ostdorf ein unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen und hat die schlafende Hausbewohnerin überfallen und ausgeraubt. (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4084158). Die Polizei konnte ein Phantombild des Täters anfertigen. Der etwa 170 bis 180 Zentimeter große Täter wird auf etwa Mitte zwanzig bis Mitte dreißig Jahre geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Tel.: 0741 477- 0) entgegen.

Link zum Phantombild:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-tuttlingen-balingen-ostdorf-schwerer-raub/

