POL-TUT: (Tuttlingen) Polizei ermittelt dank Zeugenhinweis Unfallflüchtigen

Tuttlingen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Sonntag, gegen 19 Uhr, konnte dank einem Zeugenhinweis der Verursacher ermittelt werden. Der 81-Jährige fuhr rückwärts mit seinem Toyota aus einer Parklücke in der Freiburgstraße und prallte gegen einen Audi A4. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro zu kümmern, fuhr der Mann einfach weg. Eine Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen des Wagens notiert und teilte dies sodann der hinzugerufenen Polizeistreife mit. Kurze Zeit stellten die Beamten den Unfallwagen, sowie den dazugehörigen Fahrer an seiner Wohnadresse fest. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

