POL-TUT: (Tuttlingen)Polizei kontrolliert zwei berauschte Autofahrer

Tuttlingen (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.50 Uhr und am Sonntagabend, gegen 21.55 Uhr, haben Streifenbeamte des Polizeireviers Tuttlingen zwei berauschte Autofahrer kontrolliert. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.50 Uhr, kontrollierten Streifenpolizisten einen 26-jährigen Citroen-Fahrer in der Stockacher Straße. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht des Fahrens unter einer Drogenbeeinflussung bei dem 26-jährigen Mann. Ein daraufhin erfolgter Urintest zeigte einen positiven Wert bei Amphetamin und Kokain an. Dem Mann wurde im Anschluss im Krankenhaus Tuttlingen Blut abgenommen. Seinen Citroen musste er stehen lassen.

Am Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife gegen 21.55 Uhr einen 21-jährigen Golffahrer in der Nendinger Allee. Auch hier bestätigte sich der Verdacht des Fahrens unter der Wirkung eines berauschenden Mittels. Ein daraufhin durchgeführter Urintest zeigte ein positives Ergebnis bei Amphetamin. Dem 21-Jährigen wurde im Krankenhaus Tuttlingen Blut abgenommen. Den Golf musste er stehen lassen. Gegen beide Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell