POL-TUT: (Egesheim) In den "Bauwagen" in Egesheim eingebrochen- Polizei ermittelt

Egesheim (ots) - Am Sonntag sind unbekannte Diebe im Zeitraum von etwa 04.15 Uhr bis 16.30 Uhr in den Bauwagen in der Straße "In Weiden" eingebrochen. Die Unbekannten brachen die schwere Panzertüre des Bauwagens, welcher als Jugendtreff genutzt wird, mit einem Hebelwerkzeug auf. Nach bisherigen Ermittlungen wurde bis auf eine Geldkassette mit etwa 35 Euro Inhalt nichts entwendet. Der Sachschaden an der Türe beträgt zirka 200 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wehingen unter der Rufnummer 07426-1240.

