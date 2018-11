POL-TUT: (Aldingen, B 14) Unbekannte schlauchen etwa 450 Liter Diesel aus Lkw-Tank ab: Zeugen?

Aldingen (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, gegen 16 Uhr, bis Montag, gegen 04.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter etwa 450 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw-Tank entwendet. Der Lastwagen der Marke Iveco stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 14 zwischen Neuhaus und Aldingen. Als der Lkw-Fahrer am frühen Montagmorgen losfahren wollte, stellte er fest, dass sein Tank leer und der Kraftstoff im Wert von zirka 675 Euro von unbekannten Dieben abgeschlaucht worden war. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07424-9318-0.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell