POL-TUT: (Thanheim) Nach Auffahrunfall: zwei Verletzte, ein Auto Totalschaden (Zeugenaufruf)

Thanheim (ots) - Auf der L360 kurz vor Thanheim ist am Sonntagabend ein Audi einem BMW nahezu ungebremst ins Heck gekracht.

An der Abzweigung der Zufahrt zum Wohngebiet Bühl musste ein Autofahrer beim Linksabbiegen verkehrsbedingt halten. Ihm folgten ein 5er BMW und ein Audi A4. Während der BMW-Fahrer noch rechtzeitig bremsen konnte, reagierte der 23-Jährige am Steuer des Audis viel zu spät. Er krachte dem BMW mehr oder weniger ungebremst ins Heck. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Zur ambulaten Behandlung kamen beide ins Krankenhaus. Am Audi des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf zirka 8000 Euro. Zum Abtransport des schwer beschädigten Audis war ein Abeschleppdienst nötig. Die Fahrbhahn war für zirka 30 Minuten komplett gesperrt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Hechingen entgegen (Rufnummer: 07471-9880-0).

