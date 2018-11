POL-TUT: (VS-Schwenningen) Reifen abgestochen

VS-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, in der Sturmbühlstraße an einem Skoda Superb alle vier Reifen zerstochen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

