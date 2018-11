POL-TUT: (Geislingen) Beim Altenheim St. Martin in der Froschstraße abgestellten VW Polo mutwillig zerkratzt

Geislingen (ots) - Den Fahrzeuglack eines beim Altenheim St. Martin in der Froschstraße abgestellten VW Polos hat ein unbekannter Täter am Samstagabend mutwillig zerkratzt und dabei rund 2000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte machte sich im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21 Uhr mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrerseite und der Motorhaube des Autos zu schaffen und ritzte so tiefe Kratzer in den Lack. Die Polizei Balingen (07433 264-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell