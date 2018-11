POL-TUT: (Geisingen) Mehrere Autos im Bereich Roßbergstraße, Karl-Wacker-Straße und Auf Wiehl aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Geisingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter zumindest drei geparkte Autos aufgebrochen, die in den angrenzenden Straßen Auf Wiehl, Karl-Wacker-Straße und Roßbergstraße in einem Wohngebiet nördlich der Autobahn abgestellt waren. Hierbei hatten es die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand vorwiegend auf Bargeld abgesehen, welches in von außen sichtbar in den Autos abgelegten Geldbeuteln aufbewahrt wurde. Die entleerten Geldbörsen und auch vorhandene Navigationsgeräte ließen die Autoaufbrecher zurück. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut darum, keine Wertgegenstände - zumindest von außen nicht sichtbar - in abgestellten Fahrzeugen zurückzulassen. Das aus den drei Autos erbeutete Diebesgut beträgt nach erster Einschätzung rund 300 Euro; der an den Fahrzeugen dagegen angerichtete Schaden knapp 3000 Euro. Die Polizei Immendingen (07462 9464-0) ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise.

