POL-TUT: (Spaichingen) Einbruch in Kosmetikstudio in der Hauptstraße

Spaichingen (ots) - Unbekannte Täter sind bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Kosmetikstudio in der Hauptstraße am Marktplatz Spaichingen eingebrochen und haben daraus fast den vollständigen Bestand an teils hochwertige Kosmetikartikeln sowie vorhandenen Mode- und Haarschmuck entwendet. Das umfangreiche Diebesgut hat nach erster Einschätzung einen Wert von weit über 10.000 Euro. Die Polizei Spaichingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Marktplatzes gemacht oder dort Fremde aber auch auffällige Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell