POL-TUT: (Spaichingen) Brand zweier Wertstofftonnen und folgender Feuerwehreinsatz in der Angerstraße

Spaichingen (ots) - Wegen dem Brand zweier Wertstofftonnen ist es am frühen Samstagmorgen, kurz nach 02 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Angerstraße gekommen. Vermutlich hat ein unbekannter Täter die beiden Kunststofftonnen auf nicht bekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Spaichingen rückte mit zwei Fahrzeugen und 20 Mann zu dem Brand der Mülltonnen aus, konnte aber nicht mehr verhindern, dass diese durch die Hitze vollständig zerstört wurden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Wer Hinweise zu dem vermutlich gelegten Brand geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) in Verbindung zu setzen.

