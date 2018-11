POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Randalierende junge Männer beschädigen Verkehrszeichen sowie Autos in der Schillerstraße und greifen gefährlich in den Straßenverkehr ein

Albstadt-Ebingen (ots) - Vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren haben in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Schillerstraße randaliert, dabei ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und einen Schachtdeckel auf der Straße geöffnet. Zudem beschädigten die Täter mutwillig abgestellte Autos und entfernten von einer Tankstelle in der Lautlinger Straße einen Werbebanner, welchen sie im Bereich des Kreisverkehrs Lautlinger Straße und Schillerstraße auf die Fahrbahn stellten. Anwohner hörte gegen 02 Uhr den Lärm, sahen die vier jungen Männer beim Randalieren und verständigte die Polizei. Die von den eintreffenden Beamten dingfest gemachten jungen Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen der begangenen Sachbeschädigungen und durch das Öffnen des Abwasser-Schachtdeckels sowie dem Aufstellen des Werbebanners mitten auf der Fahrbahn auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

