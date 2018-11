POL-TUT: (Alpirsbach) Betrunkener Autofahrer streift geparkten Audi und flüchtet

Alpirsbach (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagabend auf der Straße "Im Grünweible" das Fahrzeugheck eines im Bereich einer Grundstückseinfahrt geparkten Audis gestreift und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Audi in Höhe von knapp 3000 Euro zu kümmern. Durch den Krach des Unfalls aufmerksam geworden, konnte eine Anwohnerin den flüchtenden Wagen der Marke Suzuki noch sehen und sich das Kennzeichen notieren. Bei der Überprüfung der Halteranschrift des beschriebenen Fahrzeugs stellten die eingesetzten Beamten den Suzuki mit übereinstimmenden Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest und konnten auch den verantwortlichen Fahrer ermitteln. Dieser hatte Alkohol konsumiert. Der 56-jährige Mann und räumte bei der Befragung seine Fahrereigenschaft ein und auch, dass er zuvor etwas getrunken hat. Nach der Abgabe des Führerscheines und der Durchführung einer Blutentnahme kommt auf den Mann nun noch ein Strafverfahren zu. Zudem muss er sich für den angerichteten Schaden verantworten.

