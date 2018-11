POL-TUT: (Donaueschingen) Mercedes der S-Klasse zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Donaueschingen (ots) - Rund 1000 Euro Sachschaden durch zerkratzen des Fahrzeuglacks hat ein unbekannter Täter am Samstagmittag, im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr, an einem Mercedes der S-Klasse angerichtet, der im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand zu Beginn der Heinrich-Feurstein-Straße gegenüber der Abzweigung Frohnhofweg abgestellt war. Der Unbekannte machte sich dabei mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite des hochwertigen Mercedes zu schaffen. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet um Hinweise.

