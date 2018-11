POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Versuchter Einbruch in Bäckerei - Polizei nimmt Hinweise entgegen

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Bäckereifiliale einzubrechen, welche in einem Einkaufsmarkt in der Mönchweilerstraße integriert ist. Die Unbekannten setzten mit einem Hebelwerkzeug an der Anlieferungstüre der Bäckereifiliale an, scheiterten aber schließlich an der stabilen Metalltüre. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei St. Georgen (07724 9495-00 entgegen.

