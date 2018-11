POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Landwirtschafts- und Baumarkt in der Albrechtstraße

Balingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 04 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Landwirtschafts- und Baumarkt in der Albrechtstraße eingebrochen. Nach dem Überwinden eines vorhandenen Bauzauns und dem Aufhebeln eines Fensters gelangten die unbekannten Täter in das Innere des Marktes und lösten hierbei einen Alarm aus. Trotz dem Eintreffen mehrere Polizeistreifen kurz nach der Alarmauslösung gelang den Tätern unerkannt die Flucht, allerdings ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei Balingen (07433 264-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

