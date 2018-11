POL-TUT: (Baiersbronn) Einbruch in die Wilhelm-Münster-Schule

Baiersbronn (ots) - In der Nacht auf Samstag sind unbekannte Täter über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Wilhelm-Münster-Schule in der gleichnamigen Straße eingebrochen. Ein Anwohner der Straße hörte kurz nach 02.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung Schule und verständigte die Polizei. Trotz sofortiger Anfahrt, Umstellung und Durchsuchung der Schule konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Diese hatten sich vermutlich kurz vor dem Eintreffen der Polizei aus dem Staub gemacht. Auch in der Schule hatten die Täter versucht, verschiedene Türen aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Nach den ersten Überprüfungen wurde aus der Schule nichts entwendet. Die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und den noch flüchtigen Tätern.

