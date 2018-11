POL-TUT: (Donaueschingen) Mutwillig Auto in der Sonnhaldenstraße zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots) - Im Laufe der vergangenen Woche ist auf einem Parkplatzgelände der Klinik an der Sonnhaldenstraße ein dort abgestelltes blaues BMW Cabrio mutwillig zerkratzt worden. Der unbekannte Täter machte sich mit einem spitzen Gegenstand an sämtlichen Fahrzeugseiten des Autos zu schaffen, beschädigte dabei auch die Heckklappe und ritzte auf der Motorhaube ein Kreuz in den Lack. Durch die Tat entstand an dem Wagen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen zu der unsinnigen Tat.

