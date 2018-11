POL-TUT: (VS-Schwenningen) Unfallflucht in der Uhlandstraße - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagabend, 17 Uhr, bis Freitagvormittag, 10 Uhr, ist ein Unbekannter gegen einen in der Uhlandstraße abgestellten VW Fox gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem VW Fox in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell