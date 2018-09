POL-TUT: (Aldingen) Motorradfahrer wird bei Auffahrunfall verletzt

Aldingen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 16.25 Uhr, ist auf der Bundesstraße 14 ein 42-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Der Biker war auf der B 14 von Spaichingen in Richtung Aldingen unterwegs. An der Ampelanlage musste der 42 wegen "Rot" anhalten. Ein nachfolgender 85-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf das Motorrad auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das Zweirad noch auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

