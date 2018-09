POL-TUT: (Bad Dürrheim, Bundesstraße 27) Zu spät reagiert - 5000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Bad Dürrheim, Bundesstraße 27 (ots) - Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist es am Dienstag, gegen 16 Uhr, auf der Bundesstraße 27 beim Gewerbegebiet Bad Dürrheim gekommen. Ein 45-jähriger Fahrer eines Skoda Fabias musste - von der großen Einmündung Bundesstraße 33 / 27 kommend und auf der B 27 in Richtung Schwenningen unterwegs - auf Höhe des Gewerbegebietes Bad Dürrheim an einer "roten Ampel" anhalten. Eine in gleicher Richtung fahrende 56-jährige Frau reagierte zu spät und prallte mit dem benutzten 3er BMW in das Heck des haltenden Skodas. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell