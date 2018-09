POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Feuerwehreinsatz am Bildungszentrum nach Fehlalarm eines Brandmelders

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - Nach einem fälschlich ausgelösten Brandalarm ist es am Dienstag, kurz vor 16.30 Uhr, am Bildungszentrum in der Straße "Im Hochwald" zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Nach Eingang der Meldung rückte die St. Georgener Wehr unter Leitung von Florian Jäckle sofort mit drei Fahrzeugen und 25 Mann zu dem vermeintlichen Brand aus, konnte aber an der Schule kein Feuer feststellen. Dort hatte man vorsorglich zwei in der Schule befindliche Klassen evakuiert. Nach der Überprüfung der Schule durch die Feuerwehr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell